Фото: Amic.ru
Зима еще даже не началась, а жители Барнаула вовсю хлебнули горя от завалившего город снега — местами в краевой столице в буквальном смысле невозможно передвигаться.
Читатели портала Amic.ru присылают в редакцию фотографии из своих дворов, сетуя на ситуацию с уборкой снега.
Так, один из горожан пожаловался на нечищеную дорогу по адресу Попова, 73 рядом с детскими садами № 234 и № 235.
Другой горожанин, рассказывая о положении дел рядом с домом № 98а по улице Попова, отмечает: "Основной въезд во двор завален кучей снега, ее приходится объезжать с двух сторон, в результате образовалась колея такой высоты, что машина днищем уже попросту на нее ложится... дворовые дороги ничуть не лучше — если встал в колею, то съехать с нее, чтобы припарковаться около подъезда, можно сейчас только на танке".
Непросто жителям переулка Революционного в районе дома № 120а.
"Улица Шевченко от дома 151 до 155. Ежедневно буксует до 10 машин. 100 метров от центральной улицы города, и такое отношение к людям. Данная ситуация повторяется из года в год", — также жалуются горожане.
Во дворе дома № 118 по проспекту Социалистическому в самом центре города дела обстоят похожим образом.
Читатели портала Amic.ru могут высылать в редакцию фотографии нечищеных дворов на электронный почтовый адрес news@amic.ru и посредством функции "Мобильный репортер".
Комментарии
А Дулин и не знает!
Когда Дугин приступил к обязанностям градоначальника, дороги начали рьяно чистить. Я прям порадовалась, думаю, хозяйственник у руля. Оказалось-показалось. Сейчас на дорогах хуже, чем было до него.
Позор Баранаула это так называемые люди которые его населяют. Если не можете спросить с чиновников, то сами берите лопаты в руки и убирайте. Ну или живите в снегу и г-не.
ээээ!!!!! стопээээ!!!!
во дворах если не чищено, то снимайте скальпы с тсж и управляшек. комунальщиков нефиг от дорог отвлекать.
105 садик ни пройти ни проехать
Надеюсь Томенко скоро уберет ДУлина
Пользуясь случаем хочется отметить нерадивость и даже бестолковость руководства Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенного по адресу пр.Строителей 34. Их дворник сознательно сгребает снег на проезд ведущий к жилому дому и на парковку. Убирать же наваленный снег администрация фонда явно не планирует.
Ребяты, голосуйте и дальше за ЕР и их спойлеров, они лет через 70 наворуются, остепенятся, забудут окончательно о просоветской Конституции и с полным правом возложат обязанности по очистке дворов на своих холопов...
Гость, а вам какая разница кто у вас мэр Иванов, Петров или Сидоров? Потом же обязательно выяснится, что он вором был. Напомните мне ,сколько мэров - воров было в Барнауле с того момента как их перестали выбирать?
Зато рапортуют, что вывезли миллиард кубометров снега, только вот не чищено толком нигде и не особо то видно снегоуборочную технику, где они умудряются набрать столько....
Другой горожанин, рассказывая о положении дел рядом с домом № 98а по улице Попова, отмечает: "Основной въезд во двор завален кучей снега, ее приходится объезжать с двух сторон, в результате образовалась колея такой высоты, что машина днищем уже попросту на нее ложится... дворовые дороги ничуть не лучше — если встал в колею, то съехать с нее, чтобы припарковаться около подъезда, можно сейчас только на танке".
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что взять с дома, где каждый подъезд - свое ТСЖ. Они только киоски на придомовой территории могут размещать - снег убрать это совсем не про них. Даже позвонить дорожникам и ....ть их за несанкционированную свалку снега на выезде из домов некому.
29.11.2018 14:09
гость
Надеюсь Томенко скоро уберет Дугина
ну судя по тому, что Томенко разрешает уже повышать тарифы, какая разница Дугин или Петров, "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"
даже заправки Газпромнефть снег не чистят, месиво не проехать, зато цены конские на бензин
Может петицию за отставку Дугина пора делать?
Статья об уборке дворов. А в примере приводят дороги рядом с дворами. Куча у вьезда к дому 98а по ул. Попова образована в следствии уборки проезжей части по одноименной улице.
29.11.2018 14:19
ПлохойХорошийЗлой
Ходить по двору можно? Скорая приедет?
Почему остальные должны платить за парковку вашей машины.
зачем тут перечислять где нечищенно?
нечищенно ВЕЗДЕ!