Фото: youtube.com
Парижская студентка рассказала о сильной аллергической реакции, которую у нее вызвала краска для волос. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на The Local.
19-летняя Эстель приобрела в супермаркете черную краску для волос. В инструкции к ней говорилось, что необходимо убедиться в отсутствии аллергии на содержащийся в краске пара-Фенилендиамин. Девушка воспользовалась тестом, но поспешила и вместо 48 часов подождала всего 30 минут, а затем нанесла краску.
Вскоре верхняя часть головы девушки начала чесаться и отекать. К утру окружность ее головы увеличилась с 56 до 63 сантиметров. "Объем лба вырос вдвое. Голова была похожа на лампочку", — рассказала девушка. Мать студентки отвела ее в больницу, но там девушке только дали лекарства и отправили домой.
На следующий день девушке становилось только хуже. Она начала задыхаться, у нее распух язык и участилось сердцебиение. В другой больнице ей сделали инъекцию адреналина. Эстель пришлось провести ночь под наблюдением врачей, через сутки она выписалась.
После выздоровления Эстель опубликовала в Facebook серию селфи, на которых видно развитие аллергии, и дала интервью газете Le Parisien. Судя по опубликованной видеозаписи, в итоге девушка все же смогла покрасить волосы в черный цвет.
Комментарии
Пхахахахахах))