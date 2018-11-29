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Уже в 2019 году бумажные посадочные талоны в аэропортах России могут заменить смартфоны. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на МВД, согласовавшее соответствующий приказ Минтранса.
Документ позволит устранить имеющиеся сейчас пробелы в законе. В нем электронный посадочный талон приравнивается к распечатанному на бумаге. При этом у пассажиров проверяют штамп о прохождении досмотра на бумажном билете.
Аэропорты положительно оценивают инициативу. В некоторых из них уже размещены турникеты для считывания посадочных талонов в электронном виде.
Эксперты заявляют, что нововведение скажется на времени посадки пассажиров и снизит затраты авиаперевозчиков.
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