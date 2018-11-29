Фото: vladtime.ru
Генеральный продюсер канала "Матч ТВ" Тина Канделаки подарила своему 16-летнему сыну Леонтию пентхаус площадью 340 квадратных метров. Об этом пишет StarHit.
Журнал отмечает, что расположенное в одном из элитных районов Москвы жилье обошлось Канделаки в 100 миллионов рублей. Апартаменты были куплены несколько лет назад, но переоформить их в собственность сына она решила недавно.
Сама Канделаки не комментирует информацию о передаче жилья сыну. Издание добавляет, что кроме пентхауса у нее также есть дорогой особняк в поселке Шелестово. Дом площадью 480 квадратных метров строили три года. По данным, размещенным на сайте поселка, он находится в 24 километрах от МКАД по Калужскому шоссе и насчитывает 56 домовладений. В базе ЦИАН минимальная стоимость коттеджа в Шелестово начинается от 20,5 миллиона рублей.
Канделаки воспитывает двоих детей, которые появились в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. С ним она развелась в 2010 году. В 2014-м продюсер вышла замуж во второй раз — за предпринимателя Василия Бровко.
Комментарии
Жиру бесятся
Тинакаделаки может себе позволить, а вся россия нет - порадуемся за Тину.