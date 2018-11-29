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Житель Барнаула приговорен к реальному сроку лишения свободы за совершение ДТП, в котором пострадала его попутчица — обвиняемый в момент аварии был пьян.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в июле прошлого года мужчина употребил спиртные напитки, после чего сел за управление технически исправным автомобилем "Лада Гранта" и поехал по федеральной трассе Р – 256. В пути он остановился и взял попутчицу до Новоалтайска.
Далее, пренебрегая ПДД, обвиняемый совершил выезд на полосу встречного движения, а затем, не убедившись в безопасности маневра, возвратился на свою полосу, в результате чего легковой автомобиль под его управлением врезался в заднюю часть полуприцепа грузового автомобиля Volvo, а после столкнулся с автомобилем Honda Fit.
"В результате вышеуказанного дорожно-транспортного происшествия пассажиру легкового автомобиля под управлением осужденного причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", — констатируют в прокуратуре.
Во время следствия и суда он признал вину, но мер для заглаживания вреда не принял. Требования потерпевшей о возмещении вреда он не удовлетворил.
В итоге суд приговорил водителя к одному году двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.
Также были удовлетворены исковые требования потерпевшей о взыскании с осужденного 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
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