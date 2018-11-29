Инвестиции в основной капитал в Алтайском крае выросли почти на треть

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Инвестиции в основной капитал в Алтайском крае за три квартала текущего года выросли почти на треть, сообщает региональное Министерство экономического развития со ссылкой на Алтайкрайстат.
"В Алтайском крае объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 29,2% и составил 59,2 млрд рублей", — информируют в МЭР.
Так, на обновление машин, оборудования, включая производственный и хозяйственный инвентарь, направлено 44,3% от общего объема инвестиций против 42,7% в январе-сентябре 2017 года.
Капитальные вложения в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель составили 32,9%, на строительство, модернизацию жилых зданий и помещений было направлено 18,5%.
"Объем капитальных вложений крупных и средних организаций Алтайского края за 9 месяцев 2018 года превысил 32 млрд рублей, что на 23,6% больше, чем за январь-сентябрь 2017 года. Внебюджетные инвестиции составили 86,4% общего объема капитальных вложений, тогда как в аналогичном периоде 2017 года их доля составляла 82,7%", — добавляют в министерстве.
Также отмечена положительная динамика капитальных вложений: в добывающем секторе объем инвестиций вырос в сопоставимых ценах в 1,8 раза, в строительстве — в 1,7 раза, в обрабатывающих производствах — в 1,6 раза, в операциях с недвижимым имуществом — в 1,5 раза.
Также отмечен рост на 23,3% в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха и на 9,6% в сельском хозяйстве.
В обрабатывающем секторе наибольшие темпы роста инвестиций наблюдались в обработке древесины и производстве изделий из дерева, одежды, резиновых и пластмассовых изделий.
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