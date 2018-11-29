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Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик. Для 55-летнего американца это первый брак, пишет РИА Новости, ссылаясь на People.
По данным журнала, пара сыграла свадьбу в Лос-Анджелесе накануне, 28 ноября. Это была скромная церемония, для которой Пик выбрала элегантное белое платье с фатой и тиарой. Тарантино был в черном костюме.
Ранее режиссер отмечал, что выбирает работу, а не женитьбу. В 2009 году Тарантино говорил, что когда он занимается фильмом, он не делает ничего, кроме этого, а также что у него нет жены и детей, поэтому ничего не может встать у него на пути.
Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009. Позже пара распалась, но в 2015 году они опять начали встречаться. В прошлом году появилась информация об их помолвке.
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