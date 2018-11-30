Интернет-трафик B2G-клиентов "МегаФона" вырос на 50%

Потребление услуг передачи данных клиентов госсектора "МегаФона" в Алтайском крае в 2018 году выросло на 50%. Основной драйвер — рост проникновения устройств с поддержкой 4G и систем автоматического сбора информации.
Доля устройств с поддержкой 4G/LTE в сегменте B2G за год увеличилась с 23 до 37%. Самыми популярными устройствами в госсегменте выступают смартфоны (50%), а USB-модемы и различные промышленные устройства для передачи данных составляют 13% от общего числа задействованного оборудования. При этом по доле трафика на последние приходится свыше 30% от общего объема трафика.
"Рост Интернет-трафика в B2G-сегменте является очевидным следствием внедрения элементов "цифровой экономики" на территории Сибири. Государственные и унитарные предприятия, надзорные и силовые ведомства, лесная охрана и другие организации используют ИКТ-решения в разных областях своей работы — от деловой переписки по защищённым каналам на смартфоне до сбора показаний с различных датчиков и систем видеонаблюдения. Развитие "Интернета вещей" будет и в дальнейшем выступать основным драйвером роста сегмента B2G в России", — отметил руководитель по развитию интеграционных проектов Сибирского "МегаФона" Владимир ГАВРИЛОВ.
По итогам 10 месяцев 2018 года лидером по числу задействованных устройств IoT/M2M стал Новосибирск (более 250 тысяч устройств), а самый большой рост неголосовых устройств в B2G-сегменте продемонстрировал Алтайский край — 20%.
Комментарии
Да, спасибо, менафон!!!