Пятница, 30 Ноябрь, 07:32

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,63
€ 75,89
300463
Обь
73см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Крым и Майдан: что произошло, пока в Барнауле строят художественный музей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Строители намерены возобновить стройку в ближайшее время

Инфографика: Алена Гросс

Стройка многострадального художественного музея Барнаула на площади Октября возобновится уже в ближайшее время. Музей достроят, как и ожидалось, только в 2021 году. Изначально же планировалось, что гордость столицы края будет радовать уже в 2017 году.

На стройку даже приезжал министру культуры Владимир Мединский. На достройку музея уйдет 611 миллионов рублей. Еще около 600 миллионов рублей власти Алтайского края намерены потратить на закупку оборудования для него. Таким образом, на достройку музея в целом потребуется около 1,2 миллиарда рублей, что в 5 раз больше, чем предполагалось ранее.

Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ". Строить Государственный художественный музей Алтайского края начали еще при прошлом руководителе региона Александре Карлине. Экс-губернатор гордился этой стройкой и неоднократно подчеркивал, что музей обязательно появится. Однако теперь открывать его будет уже другой руководитель региона.

Мы решили вспомнить, какие события произошли в России и мире, пока строят Государственный художественный музей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
07:22
Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему ее можно снести только весной 0
07:03
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 0
06:48
Огромную двушку рядом с "маленьким леском" продают в Барнауле за 8,5 млн 0
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:17
В зоне шторма: сильный снег, ветер и похолодание ударят по Алтаю 30 ноября 0
06:01
Крым и Майдан: что произошло, пока в Барнауле строят художественный музей 0
05:12
В Екатеринбурге у львов в зоопарке родились пятнистые детеныши 0
04:06
Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных в мире 1
03:05
Неизвестный обстрелял сотрудников Росгвардии в Краснодаре 0
02:05
Нарышкин предложил Минкультуры поддержать рэперов грантами 0
01:07
Украина закрыла въезд в Крым для всех иностранцев 0
00:19
Трамп отменил встречу с Путиным на саммите в Аргентине 2
23:53
Водитель сбил пешехода в Барнауле и скрылся 0
23:39
В России может появиться электронное удостоверение личности 0
23:23
В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов 0
22:53
В Instagram появилась функция для слабовидящих людей 0
22:41
В Госдуме прокомментировали пребывание вице-спикера в Майами 1
22:23
МТС будет продавать смартфоны по "подписке" 0
21:53
Глава РФ поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом 2
21:40
Минтруд собирается упростить порядок получения инвалидами госуслуг 0
21:22
СМИ: вице-спикер Госдумы находится в Майами во время региональной недели 0
20:56
Правительство разрешило не устанавливать знак "Шипы" на машины 0
20:39
Полицейский в Подмосковье атаковал с ножом сотрудника прокуратуры 0
20:21
Правительство РФ не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний 0
19:48
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мандарины 0
19:27
Новосибирского оперативника обвинили в "крышевании" подпольного бизнеса 0
19:08
Коротко о главном: закон о тишине, бюджет и нечищеные дороги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 ноября
18:47
Песков назвал темы переговоров Путина и Трампа 0
18:28
Школьницу из Бердска выгнали с уроков за синие волосы 21
18:07
Застрявшего под Новосибирском дальнобойщика освободили из снежного плена 1
17:52
Самая денежная сессия года: как депутаты АКЗС бюджет принимали 3
17:37
28 тысяч новогодних деревьев подготовят на продажу в Алтайском крае 0
17:23
Украина попросила закрыть Босфорский пролив для российских кораблей 16
17:13
Барнаульцев ждет рост платы за тепло и горячую воду с ноября 8
17:05
СМИ узнали о возможном досудебном урегулировании дела Бутиной 1
16:58
Глухонемой жертве грабежа пришлось ночевать в мусорном баке в Барнауле 2
16:44
Колесо оторвало у автомобиля в результате ДТП у ТРЦ "Галактика" в Барнауле 1
16:26
СМИ: Квентин Тарантино впервые женился 0
16:17
В Екатеринбурге полиция проверит детские рисунки на пропаганду ЛГБТ 4
16:05
Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии 1
15:52
Жителя Горного Алтая судят за жестокое избиение соперника 0
15:41
Инвестиции в основной капитал в Алтайском крае выросли почти на треть 1
15:24
Трамп пообещал "разобраться" с произошедшим в Керченском проливе 2
15:14
Барнаулец получил реальный срок за травмирование попутчицы в пьяном ДТП 0
15:02
СМИ: Канделаки подарила несовершеннолетнему сыну жилье за 100 млн рублей 7
14:58
Барнаулец получил 11 лет за стрельбу по квартирантам-должникам из автомата 7
14:46
Уверенность и безопасность: Renault на зимней дороге своих не бросает 0
14:36
Стоп-кадр. В барнаульском лесу найдена копия "снежного человека" 2
14:24
В российских аэропортах будут пускать пассажиров в самолеты по смартфону 0
14:18
Чем угощают киногероев: готовим блюда из известных фильмов и сериалов 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.