Инфографика: Алена Гросс
Стройка многострадального художественного музея Барнаула на площади Октября возобновится уже в ближайшее время. Музей достроят, как и ожидалось, только в 2021 году. Изначально же планировалось, что гордость столицы края будет радовать уже в 2017 году.
На стройку даже приезжал министру культуры Владимир Мединский. На достройку музея уйдет 611 миллионов рублей. Еще около 600 миллионов рублей власти Алтайского края намерены потратить на закупку оборудования для него. Таким образом, на достройку музея в целом потребуется около 1,2 миллиарда рублей, что в 5 раз больше, чем предполагалось ранее.
Строительство затянулось из-за банкротства компании "СтройГАЗ". Строить Государственный художественный музей Алтайского края начали еще при прошлом руководителе региона Александре Карлине. Экс-губернатор гордился этой стройкой и неоднократно подчеркивал, что музей обязательно появится. Однако теперь открывать его будет уже другой руководитель региона.
Мы решили вспомнить, какие события произошли в России и мире, пока строят Государственный художественный музей.
Комментарии