Фото: zab.ru
Жителя Заринска будут судить в Барнауле за грабеж, жертвой которого стала глухонемая женщина.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый и потерпевшая познакомились в пути следования из Заринска в Барнаул, передвигаясь на автомобиле с использованием сервиса "BlaBlaCar". По дороге они распивали спиртные напитки.
"Прибыв в Барнаул, водитель высадил их около одного из ресторанов, расположенного на пр. Красноармейский, где обвиняемый резким движением сорвал с плеча недавней попутчицы сумку, в которой находилась одежда, сотовый телефон и банковская карта, и скрылся в неизвестном направлении", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Женщина, оказавшись в чужом городе без телефона и денежных средств и не имея возможности позвонить кому-либо из близких, переночевала в мусорном баке на улице. К счастью, на дворе стоял август и было достаточно тепло.
Несчастную обнаружили сотрудники полиции, которые, пригласив сурдопереводчика, разобрались в ситуации и получили от потерпевшей заявление о совершенном преступлении.
Обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и частично возместил вред. Наказание ему определит суд.
Комментарии
Пьянство беда
типа антиреклама блалакар?