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Обвиненная в Штатах в незаконной работе иноагентом россиянка Мария Бутина может вскоре договориться с обвинением. Об этом пишет РБК, ссылаясь на агентство Bloomberg и поданный в федеральный суд Вашингтона документ.
По данным издания, стороны близки к "окончательному соглашению", детали которого в скором времени обговорят. Суть соглашения не раскрывается. При этом суд отверг запрос защиты Бутиной на прекращение ее содержания в одиночной камере.
Бутину задержали в Америке в июле. Ее обвинили в связях со спецслужбами РФ и работе на российского чиновника, который попал под санкции, а также в работе иноагентом без лицензии. "Алтайская шпионка" не признала свою вину, МИД РФ назвал обвинения сфабрикованными. Новые судебные слушания по делу Бутиной пройдут в декабре, после того как она отозвала из суда прошение о снятии с нее обвинений.
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