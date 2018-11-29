Фото: rutraveller.ru
Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на командующего ВМС Украины Игоря Воронченко в ходе 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.
"Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике для того, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", — цитирует его слова УНИАН.
По словам военного, в данный момент Украина "защищает не только себя, но и западный мир", а Россия пытается "распространить свое доминирование" в Балтийском море, Арктике, на Среднем и Дальнем Востоке.
Воронченко выразил уверенность, что для РФ "критически важно" установить контроль над Украиной. В противном случае реализация "демократических и евроатлантических преобразований" приведет к краху "имперских амбиций и авторитарной государственной машины" Москвы.
25 ноября три украинских военных корабля вторглись в исторические территориальные воды РФ в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться суда ВМС Украины не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.
Российским военным пришлось применить силу для остановки судов. Сейчас украинские корабли арестованы, возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение госграницы".
На фоне произошедшего Киев ввел военное положение в 10 областях страны.
Комментарии
в дурдоме день открытых дверей? жалкое зрелище...
Мост построили, теперь пролив копать будем. Новые рабочие места, деревообработка и озеленение.
Кто ж этого больного на голову слушать то в Турции будет. Кому он нужен, типо президент, типо страны.
порошенко себя эрцгерцогом возомнил?
Чет не смешно это всё, а иногда и страшно...
у спортлото пусть просит, эффективнее, глядишь билет на 10 рублей выпадет...
набежали, укрофобы)))
Может им там на берегу и храм пэдры блаженного заложить
Порошенко очень нужно обострение обстановки, если с инцидента с кораблями ничего не получится, то пойдет наверно в наступление в Донбассе
Я шоколадный заяц и губ твоих касаясь Я таю так легко о-о-о Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец Я сладкий на все сто о-о-о
Еще Петр 1 ночью из пушки бабахнул на Босфоре, так, что одна из жен султана преждевременно родила, султан потребовал казнить виновного, Петруша его послал.
Пора уже Украину ткнуть носом в историю, а то не хотят ее учить хохлы, все Черное море копают и Крым почему то их, от того, что Хрущев по беспределу на время дал им формально попользоваться русской собственностью, завоеванной столетия назад русской кровью.
збройную агрессию не застосовувати ,збройную агрессию не застосовувати ...
дотримуйтесь законів ООН і морське право,дотримуйтесь законів ООН і морське право...
Севастополь,Севастополь,мiсто украинских моряков,Севастополь,Севастополь,мiсто украинских моряков...
29.11.2018 18:06
- гость -
Сева и сто Поль - это украинские имена???
иди учи историю детка