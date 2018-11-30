Фото: Amic.ru
Спорную автомойку на Демидовской площади в районе туркластера Барнаула, скорее всего, не демонтируют в этом году. Владелец сети автомоек Formula22 Евгений Чертов отказался от своего предыдущего решения снести скандальный объект на Демидовской площади до конца ноября. Владелец объекта попросил дать время, чтобы подготовить необходимые документы.
Как рассказал Amic.ru сам предприниматель, он предложил представителям администрации Барнаула остановить разбирательство и заключить мировое соглашение. Он заверил, что снесет мойку, но ему потребуется четыре месяца для подготовки документов. При этом договор об аренде земельного участка Евгений Чертов уже расторг с Евгением Ракшиным.
Кроме того, зимой, по словам бизнесмена, не совсем удобно разбирать сооружение. До этого времени автомойка, как и было обещано, не будет работать.
"Мы от своих слов не отказываемся. Как только появится возможность — мы разберем автомойку. Зимой это делать не совсем удобно. Планируем сделать это весной. До этого времени она функционировать не будет", — пояснил Евгений.
Городские власти в данный момент изучают предложение. Свое решение они выскажут уже 4 декабря на очередном судебном заседании.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данная автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина.
Администрация Барнаула требует снести это строение, как не вписывающееся в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.
Комментарии
а к весне "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет"
Зря так быстро сдался. Мойка отлично вписалась, да и поддержка горожан была.
Зимой это делать не совсем удобно.
???
Зимой много чего НЕУДОБНО делать, однако делается.
весь вид Нашего кластера портит это убожество
на все решения,постановления плевать хотел..вот полное бессилие власти
Так это все-таки капитальное сооружение или как?
Говорил же, что временное, и снести можно за пару часов. Хотя в принципе так и есть.
Укатали сивку крутые горки.
Сколько злопыхателей и мелких завистливых людишек все таки в нашем "туркластере". Кто-то работает, что-то открывает, но нет... это видите ли вид портит! А эти самые активные граждане свои дворы видели? Какие там площадки детские, мусор, грязь, убожество - это вид не портит?
Я на мойках самообслуживание не мою машину, но мне совершенно не понятна это стремление наших "активных" граждан, которые ничего не создавая, так охотно стремятся разрушить созданное чужими руками. Противно...Нытье бесконечное, жалобы. Попробуйте что-то сделать сами, оторвите попы от диванов, а лица от компов и телевизоров, перестаньте жаловаться и ныть! Тьфу...