Пятница, 30 Ноябрь, 09:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,63
€ 75,89
301441
Обь
73см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему ее можно снести только весной

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Спорный объект в центре туркластера не уберут в ноябре, как было обещано раньше

Фото: Amic.ru

Спорную автомойку на Демидовской площади в районе туркластера Барнаула, скорее всего, не демонтируют в этом году. Владелец сети автомоек Formula22 Евгений Чертов отказался от своего предыдущего решения снести скандальный объект на Демидовской площади до конца ноября. Владелец объекта попросил дать время, чтобы подготовить необходимые документы.

Как рассказал Amic.ru сам предприниматель, он предложил представителям администрации Барнаула остановить разбирательство и заключить мировое соглашение. Он заверил, что снесет мойку, но ему потребуется четыре месяца для подготовки документов. При этом договор об аренде земельного участка Евгений Чертов уже расторг с Евгением Ракшиным.

Кроме того, зимой, по словам бизнесмена, не совсем удобно разбирать сооружение. До этого времени автомойка, как и было обещано, не будет работать.

"Мы от своих слов не отказываемся. Как только появится возможность — мы разберем автомойку. Зимой это делать не совсем удобно. Планируем сделать это весной. До этого времени она функционировать не будет", — пояснил Евгений.

Городские власти в данный момент изучают предложение. Свое решение они выскажут уже 4 декабря на очередном судебном заседании.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что данная автомойка принадлежит сети Formula22. Земельный участок в центре туркластера находится в частной собственности владельца сети "Мария-Ра" Александра Ракшина.

Администрация Барнаула требует снести это строение, как не вписывающееся в ансамбль туристического кластера. Во второй половине октября краевой арбитражный суд временно приостановил деятельность мойки.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

30.11.2018 07:45
- гость -

а к весне "Либо падишах помрет, либо ишак сдохнет"

0  0
30.11.2018 07:52
Здравый!

Зря так быстро сдался. Мойка отлично вписалась, да и поддержка горожан была.

0  0
30.11.2018 07:56
- гость -

Зимой это делать не совсем удобно.

???
Зимой много чего НЕУДОБНО делать, однако делается.

0  0
30.11.2018 08:26
Ксения

весь вид Нашего кластера портит это убожество

0  0
30.11.2018 08:37
Бабуля

на все решения,постановления плевать хотел..вот полное бессилие власти

0  0
30.11.2018 08:43
- гость -

Так это все-таки капитальное сооружение или как?

Говорил же, что временное, и снести можно за пару часов. Хотя в принципе так и есть.

0  0
30.11.2018 08:55
гость

Укатали сивку крутые горки.

0  0
30.11.2018 09:03
Анна

Сколько злопыхателей и мелких завистливых людишек все таки в нашем "туркластере". Кто-то работает, что-то открывает, но нет... это видите ли вид портит! А эти самые активные граждане свои дворы видели? Какие там площадки детские, мусор, грязь, убожество - это вид не портит?
Я на мойках самообслуживание не мою машину, но мне совершенно не понятна это стремление наших "активных" граждан, которые ничего не создавая, так охотно стремятся разрушить созданное чужими руками. Противно...Нытье бесконечное, жалобы. Попробуйте что-то сделать сами, оторвите попы от диванов, а лица от компов и телевизоров, перестаньте жаловаться и ныть! Тьфу...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:52
США обвинили в мошенничестве россиянина, заказывавшего товары в Барнаул 0
08:39
Барнаульцев ждут семибалльные пробки утром 30 ноября 0
08:34
Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией 3
08:17
Бегущий по лезвию кино: великому режиссеру Ридли Скотту исполнилось 81 год 0
08:06
Свинопочитание: в каких странах мира больше всего уважают поросят 0
08:00
Вклад в сотрудника: На "Алтай-Коксе" прошла экскурсия для студентов АлтГУ 1
07:50
"Время — плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля 21
07:34
Все по 50: стартовала зимняя распродажа в Charity Market 0
07:22
Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему ее можно снести только весной 7
07:03
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 0
06:48
Огромную двушку рядом с "маленьким леском" продают в Барнауле за 8,5 млн 0
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:17
В зоне шторма: сильный снег, ветер и похолодание ударят по Алтаю 30 ноября 0
06:01
Крым и Майдан: что произошло, пока в Барнауле строят художественный музей 1
05:12
В Екатеринбурге у львов в зоопарке родились пятнистые детеныши 0
04:06
Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных в мире 2
03:05
Неизвестный обстрелял сотрудников Росгвардии в Краснодаре 0
02:05
Нарышкин предложил Минкультуры поддержать рэперов грантами 0
01:07
Украина закрыла въезд в Крым для всех иностранцев 0
00:19
Трамп отменил встречу с Путиным на саммите в Аргентине 4
23:53
Водитель сбил пешехода в Барнауле и скрылся 0
23:39
В России может появиться электронное удостоверение личности 1
23:23
В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов 0
22:53
В Instagram появилась функция для слабовидящих людей 0
22:41
В Госдуме прокомментировали пребывание вице-спикера в Майами 3
22:23
МТС будет продавать смартфоны по "подписке" 0
21:53
Глава РФ поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом 2
21:40
Минтруд собирается упростить порядок получения инвалидами госуслуг 0
21:22
СМИ: вице-спикер Госдумы находится в Майами во время региональной недели 0
20:56
Правительство разрешило не устанавливать знак "Шипы" на машины 0
20:39
Полицейский в Подмосковье атаковал с ножом сотрудника прокуратуры 0
20:21
Правительство РФ не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний 0
19:48
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мандарины 0
19:27
Новосибирского оперативника обвинили в "крышевании" подпольного бизнеса 0
19:08
Коротко о главном: закон о тишине, бюджет и нечищеные дороги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 ноября
18:47
Песков назвал темы переговоров Путина и Трампа 0
18:28
Школьницу из Бердска выгнали с уроков за синие волосы 28
18:07
Застрявшего под Новосибирском дальнобойщика освободили из снежного плена 1
17:52
Самая денежная сессия года: как депутаты АКЗС бюджет принимали 3
17:37
28 тысяч новогодних деревьев подготовят на продажу в Алтайском крае 0
17:23
Украина попросила закрыть Босфорский пролив для российских кораблей 16
17:13
Барнаульцев ждет рост платы за тепло и горячую воду с ноября 9
17:05
СМИ узнали о возможном досудебном урегулировании дела Бутиной 1
16:58
Глухонемой жертве грабежа пришлось ночевать в мусорном баке в Барнауле 2
16:44
Колесо оторвало у автомобиля в результате ДТП у ТРЦ "Галактика" в Барнауле 1
16:26
СМИ: Квентин Тарантино впервые женился 0
16:17
В Екатеринбурге полиция проверит детские рисунки на пропаганду ЛГБТ 5
16:05
Зурабишвили одержала победу на выборах президента Грузии 1
15:52
Жителя Горного Алтая судят за жестокое избиение соперника 0
15:41
Инвестиции в основной капитал в Алтайском крае выросли почти на треть 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.