Только 1 и 2 декабря благотворительный магазин фонда "Облака" приглашает на первую зимнюю распродажу.
Charity Market предлагает самую низкую стоимость одежды, обуви и аксессуаров в Барнауле. Политику цен в магазине избрали весьма лояльную, чтобы поддержать семьи с детьми, студентов и просто тех жителей города, которые не могут в обычных магазинах позволить себе купить качественную одежду за небольшие деньги.
В первые дни зимы магазин готов порадовать барнаульцев новой привлекательной акцией.
Широкий ассортимент платьев, юбок, джинсов, брюк, пиджаков, футболок и кофт на любой вкус,обувь – все это можно купить всего за 50 рублей. Вещи на малышей до полугода предлагается приобрести за 20 рублей.
Магазин "Charity Market"
г.Барнаул, пр-т Социалистический, 59
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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