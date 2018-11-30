Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край в последний день осени, 30 ноября, живет в условиях штормовой погоды.
В прогнозе алтайского ЦГМС на пятницу говорится: "Осадки, местами сильные, в предгорьях очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящего в снег, местами метель, гололедные явления, отложение мокрого снега, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы".
Дневные температуры составят +3...-2 градуса, в северо-западных районах -3…-8 градусов с похолоданием в течение дня.
Ветер будет юго-западный с переходом на западный, 13-18 метров в секунду, местами порывы 22-27 метров.
В Барнауле ожидаются осадки, временами сильные, в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы.
Днем в краевой столице будет +1...-1 градус, с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный с переходом на западный, 13-18 метров в секунду, порывы до 23 метров.
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