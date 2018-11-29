Фото: vk.com/incident_nsk
Застрявшего под Новосибирском дальнобойщика освободили из снежного плена. Об этом пишут очевидцы в паблике "Инцидент Новосибирск".
Отмечается, что 27 ноября водитель фуры перепутал маршрут, свернул не туда и застрял в снегу.
Местная жительница уточнила, что инцидент произошел "рядом с промышленно-логистическим парком". "Фура перепутала маршрут до "Деловых линий", заехала к нам в один туннель, не смогла проехать под вторым, начала выезжать назад и застряла в снегу", — рассказала женщина.
Сообщалось, что дальнобойщик пытался найти помощь, но бесплатно никто не соглашался, а денег у него не было. "Ему нечего кушать, топливо заканчивается", — добавила участница сообщества.
В сообщении было сказано, что в администрации дальнобойщику говорили, что техники нет, но после публикации истории в СМИ представитель администрации сельсовета оплатил работу тракторов, которые откопали застрявшую фуру.
Комментарии
Среди дальнобоев все больше тупых, видят что впереди каша и все равно лезут