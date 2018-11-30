Пятница, 30 Ноябрь, 10:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,63
€ 75,89
304462
Обь
78см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Прожить на 12,7 млрд: в Барнауле приняли бюджет на 2019 год

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Большинство депутатов поддержали проект документа, разработанного городской администрацией

Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Депутаты Барнаульской городской Думы приняли бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Главный финансовый документ краевой столицы поддержали 25 депутатов из 34, присутствовавших на сессии. За были только единороссы, трое коммунистов и трое либерал-демократов выступили против, трое справедливороссов воздержались. 

Бюджет принят со следующими параметрами: доходы в размере 12 млрд 25 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета — 5 млрд 160 млн рублей, расходы —12 млрд 711 млн рублей. Дефицит составит 686 млн рублей.

Так, на муниципальную программу  по газификации в 2019 году будет направлено 35 млн рублей. На обеспечение населения комфортным жильем — 169 млн рублей, покупку жилья ветеранам — 9,5 млн рублей, инвалидам — 2,2 млн рублей, снос аварийных домов — 3,4 млн рублей, на соцподдержку населения — 180 млн рублей, на дорожный фонд — 155 млн рублей, обеспечение жильем молодых семей — 38,3 млн рублей. На софинансирование программы "Формирование комфортной городской среды", по которой в Барнауле ремонтируют дворы и общественные территории, из бюджета будет выделено 7,4 млрд рублей. На работу чиновников пойдет почти 280 млн рублей.

"Есть чем похвастаться: бюджет вырос почти на миллиард рублей (в сравнении с первоначальным бюджетом на 2018 год — прим.ред.). Надеемся, что в следующем году за счёт налогов бюджет выровняем и покроем дефицит. Рост налоговых поступлений ожидаем за счёт увеличения НДФЛ и положительной динамики развития производства", — прокомментировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов.

По словам председателя БГД Галины Буевич, между первым и вторым чтениями бюджет подрос более чем на 800 млн. Значительная часть этих средств пойдет на рост фонда оплаты труда бюджетников на 11% (речь идёт не о повышении заработной платы как таковой, а о дополнительных тратах из-за увеличения МРОТ — прим.ред.). Из новых трат в 2019 году бюджету предстоит дополнительно выделить 140 млн рублей на функционирование трёх новых школ и пяти детских садов. 40 млн будет добавлено на проведение капитального ремонта жилья, к чему администрацию Барнаула обязывают судебные решения (в 2019 году будет закрыто 23 исполнительных листа — прим.ред.). Итого на эти цели будет направлено 160 млн рублей. На расселение ветхого жилья, добавила Буевич, будет направлено 140 млн рублей.
 
Депутат от КПРФ Елена Хрусталева традиционно выступила против бюджета. По её словам, бюджет недостаточно выделяет средств на помощь ветеранам и инвалидам, переселение из аварийного фонда, развитие предпринимательства, обеспечение жильем молодых и многодетных семей.
 
"Единая Россия" традиционно выступила за бюджет. По словам главы фракции Вячеслава Перерядова, все предложения единороссов были учтены.
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:33
Шторм в Барнауле: дорожников мобилизовали на борьбу со "снежной кашей" 0
10:30
Интернет-трафик B2G-клиентов "МегаФона" вырос на 50% 0
10:22
В Новосибирске создали кофемашину с голосовым управлением 0
10:15
Выбираем планировку: почему 41 квадрат оказывается просторнее, чем 56 0
10:04
Прожить на 12,7 млрд: в Барнауле приняли бюджет на 2019 год 0
10:00
"Всем пример": ТРЦ Пионер отмечает День рождения 0
09:51
Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в тюрьме США 0
09:34
Новосибирцы собрали 15 тыс. руб на спасение брошенного котенка в Китае 2
09:25
Барнаульских автомобилистов просят быть внимательнее из-за непогоды 2
09:16
Новые ограничения на парковку автомобилей вводят в Барнауле 2
09:07
Климкин анонсировал разрыв около 40 соглашений Украины с Россией 0
08:52
США обвинили в мошенничестве россиянина, заказывавшего товары в Барнаул 4
08:39
Барнаульцев ждут семибалльные пробки утром 30 ноября 0
08:34
Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией 18
08:17
Бегущий по лезвию кино: великому режиссеру Ридли Скотту исполнилось 81 год 0
08:06
Свинопочитание: в каких странах мира больше всего уважают поросят 0
08:00
Вклад в сотрудника: на "Алтай-Коксе" прошла экскурсия для студентов АлтГУ 1
07:50
"Время — плохой союзник": лучшие афоризмы великого Уинстона Черчилля 21
07:22
Владелец автомойки в Барнауле пояснил, почему ее можно снести только весной 21
07:03
Мещанская привычка: как праздновали Новый год в Барнауле во времена империи 0
06:48
Огромную двушку рядом с "маленьким леском" продают в Барнауле за 8,5 млн 1
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:17
В зоне шторма: сильный снег, ветер и похолодание ударят по Алтаю 30 ноября 1
06:01
Крым и Майдан: что произошло, пока в Барнауле строят художественный музей 4
05:12
В Екатеринбурге у львов в зоопарке родились пятнистые детеныши 0
04:06
Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных в мире 2
03:05
Неизвестный обстрелял сотрудников Росгвардии в Краснодаре 0
02:05
Нарышкин предложил Минкультуры поддержать рэперов грантами 0
01:07
Украина закрыла въезд в Крым для всех иностранцев 0
00:19
Трамп отменил встречу с Путиным на саммите в Аргентине 21
23:53
Водитель сбил пешехода в Барнауле и скрылся 0
23:39
В России может появиться электронное удостоверение личности 1
23:23
В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов 0
22:53
В Instagram появилась функция для слабовидящих людей 0
22:41
В Госдуме прокомментировали пребывание вице-спикера в Майами 3
22:23
МТС будет продавать смартфоны по "подписке" 0
21:53
Глава РФ поставил три задачи перед Общероссийским народным фронтом 2
21:40
Минтруд собирается упростить порядок получения инвалидами госуслуг 2
21:22
СМИ: вице-спикер Госдумы находится в Майами во время региональной недели 0
20:56
Правительство разрешило не устанавливать знак "Шипы" на машины 1
20:39
Полицейский в Подмосковье атаковал с ножом сотрудника прокуратуры 0
20:21
Правительство РФ не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний 0
19:48
Роскачество рассказало, как правильно выбирать мандарины 0
19:27
Новосибирского оперативника обвинили в "крышевании" подпольного бизнеса 0
19:08
Коротко о главном: закон о тишине, бюджет и нечищеные дороги
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 29 ноября
18:47
Песков назвал темы переговоров Путина и Трампа 0
18:28
Школьницу из Бердска выгнали с уроков за синие волосы 32
18:07
Застрявшего под Новосибирском дальнобойщика освободили из снежного плена 1
17:52
Самая денежная сессия года: как депутаты АКЗС бюджет принимали 3
17:37
28 тысяч новогодних деревьев подготовят на продажу в Алтайском крае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.