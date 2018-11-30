Депутаты Барнаульской городской Думы приняли бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Главный финансовый документ краевой столицы поддержали 25 депутатов из 34, присутствовавших на сессии. За были только единороссы, трое коммунистов и трое либерал-демократов выступили против, трое справедливороссов воздержались.
Бюджет принят со следующими параметрами: доходы в размере 12 млрд 25 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета — 5 млрд 160 млн рублей, расходы —12 млрд 711 млн рублей. Дефицит составит 686 млн рублей.
Так, на муниципальную программу по газификации в 2019 году будет направлено 35 млн рублей. На обеспечение населения комфортным жильем — 169 млн рублей, покупку жилья ветеранам — 9,5 млн рублей, инвалидам — 2,2 млн рублей, снос аварийных домов — 3,4 млн рублей, на соцподдержку населения — 180 млн рублей, на дорожный фонд — 155 млн рублей, обеспечение жильем молодых семей — 38,3 млн рублей. На софинансирование программы "Формирование комфортной городской среды", по которой в Барнауле ремонтируют дворы и общественные территории, из бюджета будет выделено 7,4 млрд рублей. На работу чиновников пойдет почти 280 млн рублей.
"Есть чем похвастаться: бюджет вырос почти на миллиард рублей (в сравнении с первоначальным бюджетом на 2018 год — прим.ред.). Надеемся, что в следующем году за счёт налогов бюджет выровняем и покроем дефицит. Рост налоговых поступлений ожидаем за счёт увеличения НДФЛ и положительной динамики развития производства", — прокомментировал председатель комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Андрей Солодилов.
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