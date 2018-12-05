Фото: архив Альфа-Банка

В конце ноября в Барнауле прошел мастер-класс Романа Тарасенко "Нестандарт. Делаем маркетинг по-другому". Известный бизнес-тренер является соучредителем и гендиректором Krostu.com, соучредителем Clientomania.com, а также лектором Клуба Клиентов Альфа-Банка.

Мероприятие было адресовано широкому кругу слушателей. Среди них — владельцы, собственники, генеральные директора, руководители отдела продаж и маркетинга, бренд-менеджеры и т.д.

В ходе мастер-класса участники разобрали стандартные и нестандартные подходы в маркетинге, в том числе три ключевых стратегии и 16 целей, на выходе получив инструменты для достижения своих бизнес-целей.

По словам Романа Тарасенко, чтобы делать маркетинг "не как у всех", необходима постоянная работа над продуктом, анализ ситуации и — исходя из этого — правильная отстройка от конкурентов. "Если вы не можете за 10 минут объяснить 6-летнему ребенку, чем вы занимаетесь, то вы — шарлатан. Некоторые исследования показывают, что у человека есть две доли секунды, чтобы понять, нравится ли ему ваша компания. Доли секунды, чтобы уловить смысл и настроение. Именно поэтому так важно уделить большое внимание названию и приветственному тексту о компании", — обратился к аудитории бизнес-тренер.

Один из первых советов от Романа Тарасенко, как быстро и четко рассказать, чем занимаетесь вы и ваша компания, касался текста-самопрезентации. По мнению эксперта, обращение должно быть в большей степени неформальным, как будто ты общаешься со знакомым.

"Вам нужны короткие, емкие, понятийные тексты, которые быстро доносят информацию. Что бы вы ни писали, соблюдайте при этом несколько простых правил. Важнее всего — быть понятым. Всегда, когда пишете тексты для сайта, представляйте конкретного клиента, который заходит на ваш сайт и читает информацию о вас. При этом не забывайте об эмоциях. Чем больше эмоций вы вызовете у человека, тем больше вероятности, что он запомнит вас", — обратился к слушателям бизнес-тренер.

Кроме того, Роман Тарасенко посоветовал описать портрет целевого клиента для выстраивания маркетинга и в целом для успешных продаж. Немаловажно при построении стратегии учитывать и психологические установки клиентов.

Добавим, что на мастер-классе Роман Тарасенко также дал возможность выступить с презентацией нескольким слушателям, после чего совместными усилиями скорректировал их выступления, указав на типичные ошибки. Полученные рекомендации от эксперта по продвижению бизнеса, а также обмен мнениями — еще одна важная задача, которую был призван решить мастер-класс. Судя по отзывам участников мероприятия, своей цели организаторы добились.

Евгений Русин, директор по развитию в Институте биорегуляциии физиологии человека:

"В наше время насыщения рынка товарами организация продаж приобретает важное значение в любой сфере предпринимательской деятельности. Собственно, на рынке присутствует большое количество коучей и спикеров, которые с разной степенью профессионализма пытаются "поделиться" своими знаниями/заблуждениями с аудиторией, зарабатывая на этом. Профессионалов высокого уровня, таких как Тарасенко, единицы. Пригласи его отдельная компания, стоимость посещения его семинара оставила бы за порогом большинство малых предпринимателей, которые нуждаются в реальных прикладных знаниях. Думаю, участники семинара будут благодарны Альфа-Банку за возможность посетить семинар. Сегодня Роману удалось раскрепостить аудиторию. Простым понятным языком за короткий срок донести важные принципы организации маркетинговых компаний. Закрепить на практике некоторые принципы работы предпринимателей и маркетологов с целевой аудиторией, начиная от представления своей компании. Напомнить о классических незыблемых основах маркетинга компании: стратегия, цель, конкуренты, потребители. Важно, что Тарасенко указал на ошибки, которые могут свести на ноль затраты на маркетинг. Ну и, конечно же, обещание поделиться презентацией, что редкость в наше время... Но главное, чтобы участники семинара не только послушали, но и применили на практике то, о чем узнали."

Анна Черетун, руководитель направления "Персональное и корпоративное развитие" компании "Океан":

"Я получила большое наслаждение от мероприятия! Казалось бы, Роман рассказывал очевидные вещи, о которых многие из нас и сами думали. Но он что-то "докрутил", где-то сместил акцент, навел фокус, и получилась более ясная картинка. Плюс энергичная подача, открытость, готовность делиться знаниями и опытом — это всегда подкупает. Спасибо Альфа-Банку за вдохновение и рост!"

Алексей Тетерятник, представитель строительной компании "Сибирия":

"Живое непринуждённое общение со спикером всегда интереснее, чем очередная псевдолитература о том, "как добиться успеха за 335 рублей". Немного теории для того, чтобы настроиться на нужный лад, и масса практических примеров по конкретным ситуациям. Такие мероприятия хочется посещать регулярно, получая свежие знания и применяя их в работе. Отрадно, что у Романа совсем немного штампов прошедшего столетия (Генри Фордов и прочих "кока-кол..."). Ведь, как очень тонко в свое время подметил уважаемый мною человек, "5 лет сегодня это вам не 7 лет вчера".

Между тем руководитель по малому бизнесу Альфа-Банка в Барнауле Лариса Чернышева отметила, что подобные мероприятия идут уже на протяжении нескольких лет. "Альфа-Банк помогает развивать бизнес, для этого мы создали портал Клуб Клиентов. В рамках Клуба мы проводим ряд обучающих мероприятий, приглашаем известных спикеров для решения бизнес-задач и практических кейсов, тем самым помогаем нашим Клиентам развиваться и становиться лучше, сильнее. По итогам выступлений мы собираем обратную связь, выясняем, какие темы интересны для бизнеса. И, основываясь на потребностях, планируем на следующий год календарь мероприятий.

Сегодня же мы решили поговорить о маркетинге. Данный мастер-класс адресован как собственникам крупного, среднего и малого бизнеса, так и маркетологам, а также всем, кто занимается продвижением... На мой взгляд, день с Романом Тарасенко прошел эффективно для наших гостей, динамично и продуктивно. С первых минут видна легкость подачи информации, позитив, ну и главное, каждый получил инструменты развития маркетинга", — подчеркнула г-жа Чернышева.

А вот как оценил свой мастер-класс сам Роман Тарасенко: "Самая главная задача — это показать слушателям, что, во-первых, маркетинг очень важная вещь, нужная абсолютно любому бизнесу, и, во-вторых, нельзя делать маркетинг стандартным, просто копируя конкурентов. Наша приоритетная задача сделать такой маркетинг, который выгодно бы отделял организацию от компаний-конкурентов. Самый главный инструмент — формирование целостного продвижения. Клиент всегда покупает какую-то ценность и хочет, чтобы она была правильно упакована. Мы говорим, как правильно показать систему выгод для клиента, чтобы он сразу захотел это купить. Рассказали о правильном формировании цен, чтобы они не выглядели "кусачими". Самый главный тренд сейчас в маркетинге — уход в искусственный интеллект. В США ряд роботов в интернете запускают рекламные компании гораздо эффективнее, чем это делали люди".

Подводя итоги состоявшегося в Барнауле мастер-класса, который прошел в рамках проекта Alfa Business Week при поддержке Альфа-Банка, стоит отметить главное — свежий взгляд на повседневную рутину, который обеспечил Роман Тарасенко, позволил "освежить восприятие бизнес-процессов" участникам мероприятия. В рамках общения представители бизнес-структур договорились о перспективах дальнейшего сотрудничества.