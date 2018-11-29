Фото: kurer-sreda.ru
Прокуратура начала проверку данных о том, что работники бердской школы №9 не пустили ученицу шестого класса из-за цвета ее волос. Об этом пишет "НГС.Новости", ссылаясь на прокуратуру Новосибирской области.
Проверку организовал бердский прокурор Роман Сивак после того, как в СМИ появилась информация о произошедшем.
В ведомстве добавили, что прокуратура должна разобраться, было ли нарушение законодательства об образовании.
Ранее издание "Курьер. Среда. Бердск" со ссылкой на маму ученицы сообщило, что женщина сама покрасила волосы 12-летней дочке голубым оттеночным шампунем. 22 ноября школьный администратор отправила школьницу домой мыть голову, но тоник так и не смылся. Через день подошедшая к девочке школьный психолог заявила, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроке с цветными волосами.
"Безусловно, мы разберемся в ситуации, выслушаем все стороны спора", — заявила директор школы №9 Вера Забелич.
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