Фото: zr.ru
Новосибирский следственный комитет завершила расследование дела в отношении 43-летнего оперуполномоченного уголовного розыска. Его обвиняют в получении взятки, пишет "НДН.Инфо".
По данным следствия, страж порядка в течение последних четырех лет "крышевал" подпольный бизнес по скупке и перепродаже дизельного топлива. Он не возбуждал дел в отношении мужчины, который занимался незаконным предпринимательством, и предупреждал его о проверках.
В итоге правоохранителям удалось установить, что в феврале и сентябре этого года оперативник, находясь на территории Дзержинского и Железнодорожного районов Новосибирска, получил от своего знакомого в несколько приемов взятку в размере 72 тысяч рублей.
В следкоме уточняют, что взятка составляла половину от того, что зарабатывал коммерсант. Стража порядка поймали с поличным сотрудники ФСБ. Затем этого оперативника уволили с формулировкой "за совершение проступка, который порочит честь сотрудника органов внутренних дел". Обвиняемый признал вину и находится под домашним арестом. Вскоре дело будет рассматривать суд.
Комментарии