Фото: pxhere.com
Роскачество дало рекомендации по правильному выбору мандаринов, а также какие сорта фруктов есть на прилавках магазинов России. Об этом пишет "Коммерсант".
В ведомстве рассказали, что мандарины должны быть внешне свежими, цельными, чистыми и здоровыми, на них не должно быть повреждений сельскохозяйственными вредителями, болезнями, механических повреждений, ушибов и крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов. При этом маленькие царапины и потертости не влияют на качество, главное, чтобы повреждения не переходили в гниль.
По словам экспертов, "пухлость" мандаринов и наличие воздушной прослойки между кожурой и мякотью также не влияют на вкус и качество. Специалисты предупреждают, что лучше не покупать мандарины с плесенью на кожуре, поскольку это является признаком грибкового поражения. Также нужно избегать плодов с вмятинами и очень мягкими участками. Это признак подгнивания фрукта.
Таакже сообщается, что на прилавках РФ можно обнаружить китайско-японские сорта (шивамикан и сатсума), а также гибриды из Турции, Туниса, Марокко и Испании. Самыми вкусными гибридными мандаринами называют клементины.
Комментарии