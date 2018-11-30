Фото: avito.ru
Двухкомнатную квартиру площадью 97,4 квадратных метра продают в центре Барнаула за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на четвертом этаже кирпичной высотки на улице Молодежной. "На придомовой территорией маленький, но очень уютный лесок", — отмечает автор объявления.
В квартире выполнен новый ремонт. Просторный зал плавно переходит в кухню.
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Имеется два санузла, лоджия и спальня.
Во дворе дома есть детская площадка.
Также у дома расположена парковка для автомобиля.
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