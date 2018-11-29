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Порядок получения инвалидами госуслуг хотят упростить — им больше не придется предоставлять справки, которые подтверждают инвалидность, в бумажном виде. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда в четверг.
29 ноября на заседании российского кабмина рассмотрен и одобрен законопроект ведомства, предполагающий внесение изменений в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
Глава ведомства Максим Топилин заявил, что в министерстве "предлагают упростить получение инвалидами государственных услуг, которые сейчас требуют личного предоставления инвалидом ряда документов в соответствующий орган — прежде всего, справки, подтверждающей инвалидность... В случае принятия законопроекта эти документы в бумажном виде предоставлять лично не потребуется: госорганы будут получать необходимые данные из Федерального реестра инвалидов".
В пресс-службе добавили, что нововведение затронет такие услуги, как, например, услуги в сфере содействия занятости населения, обеспечение техническими средствами реабилитации, путевками на лечебные курорты и разные мероприятия по социально-бытовой, средовой, медицинской и социокультурной реабилитации.
Топилин назвал законопроект "еще одним шагом в обеспечении удобства при получении инвалидами госуслуг". В ведомстве хотят и дальше вести работу по обмену необходимыми документами в электронном виде без участия заявителя-инвалида. "Соответствующее поручение было дано Минтруду по итогам недавней встречи председателя правительства Дмитрия Медведева с общественными организациями инвалидов. Подготовим новые предложения в начале следующего года", — заключил глава Минтруда.
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