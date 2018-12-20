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Для эстетов и гурманов: где встретить Новый год красиво

, ИА "Амител"
Ресторан "Барнаул" - заведение, способное приятно удивить даже самых взыскательных гостей

Все ближе предновогодние корпоративные торжества и самая волшебная ночь года, и это значит, что пора не только выбирать наряды, но и место, где провести эти праздничные дни. Тем, кто не привык к компромиссам при выборе заведений для отдыха, непременно стоит присмотреться к ресторану "Барнаул" — месту, которое можно по праву назвать одним из брендов нашего города. Несмотря на то, что это заведение уже стало культовым в плане проведения мероприятий самого различного масштаба – от деловых встреч и семейных банкетов до грандиозных  концертов, — ему всегда есть чем удивить даже самую искушенную публику.

НОВЫЙ ГОД – 2019: "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"

Помимо всех прочих достоинств, ресторан "Барнаул" — это площадка профессионального уровня для проведения всевозможных мероприятий. 

Каждый вечер посетители заведения могут рассчитывать на отдых с приятным музыкальным сопровождением, а для предновогодних корпоративов и новогодней ночи здесь, как всегда, запланирована особая программа.

В этом году темой для зимних праздников стал всеми любимый "Голубой огонек" в лучших традициях фильма "Карнавальная ночь", поэтому гостей "Барнаула" ждет незабываемая новогодняя программа с обаятельным ведущим и номерами от самых талантливых артистов города, тематическая фотозона, анимация, грандиозное лазерное шоу, конкурсы, сюрпризы и подарки, хороводы и зажигательные хиты от группы Владимира Кислова и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой. А чтобы рецепт празднования Нового года был идеальным, к этой программе остается добавить богатый стол и изысканную обстановку.

СТИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР: РОСКОШЬ БАРХАТА И ЗОЛОТА

Интерьер ресторана "Барнаул", расположенного в самом сердце города, — претенциозный, яркий и запоминающийся. Здесь все продумано до мелочей, а потому привлекает не только любителей провести время со вкусом и в комфортной обстановке, но и тех, кто любит устраивать профессиональные фотосессии.

Площадь ресторана соответствует его исполненному с размахом интерьеру: заведение рассчитано на 500 посадочных мест и, помимо основного зала с огромным танцполом и сценой, вмещает два банкетных зала на 30 и 120 гостей и два VIP-зала на 10 и 30 персон, поэтому "Барнаул" без преувеличения считается одним из самых больших заведений города. Здесь будет комфортно любой, даже самой внушительной компании.

ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ: ДЕЛИКАТЕСЫ ОТ ШЕФА

Под стать шикарному интерьеру и меню ресторана: здесь можно отведать не только традиционные блюда русской, европейской и японской кухни, но и их авторские вариации. Все блюда приготовлены настоящими профессионалами своего дела, знающими толк в тенденциях современной фуд-индустрии. Огромный ассортимент ароматных блюд на гриле, мясных и рыбных ассорти, воздушных десертов не оставит равнодушным ни одного гурмана.

Особого внимания заслуживает бар ресторана – и не только своим впечатляющим размером, но и ассортиментом предлагаемых напитков. А высокий уровень сервиса и отзывчивый персонал позволят каждому  чувствовать себя дорогим гостем.

 Встретить Новый год со вкусом – значит встретить его в ресторане "Барнаул"!

Стоимость и свободные столы/залы можно посмотреть на сайте ресторана.

Ресторан "Барнаул"
Площадь Победы, 3
тел.: 8 (3852) 201-601
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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