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Российский лидер Владимир Путин призвал участников Общероссийского народного фронта (ОНФ) включиться в работу по контролю, поддержке и участию в реализации задач развития государства. Об этом пишет РИА Новости.
"Тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем", — заявил президент на съезде организации.
Но, как подчеркнул Путин, общество должно также контролировать работу органов власти, несмотря на то, что там "много порядочных, профессиональных людей, настроенных действительно на конечный позитивный результат". Президент назвал данную работу непростой и требующей мужества.
Кроме этого, глава государства отметил важную роль в организации в жизни страны.
"Она общественная, незабюрокраченная, а работающая напрямую от народа и с народом, чувствующая гораздо лучше подчас, чем люди, обличенные государственными полномочиями", — отметил Путин.
По его словам, нельзя достичь прорывных решений без участия общественных организаций, так как сейчас перед страной стоят масштабные задачи.
"В последние годы ОНФ доказал, что он полностью отвечает тому предназначению, ради которого создавался", — заключил российский лидер.
Президент добавил, что в органах власти много порядочных людей, однако контроль со стороны общественных организаций и гражданского общества нужен.
По словам Путина, ситуации, при которых лечебное учреждение построено на селе, но добраться до него нельзя, или когда дорогостоящее медоборудование "валяется на складах", недопустимы.
Глава РФ отметил, что необходимо, чтобы все работало. "Без контроля со стороны общественных организаций эта работа не может быть эффективной, это недостаточно, нужно, конечно, поддерживать и помогать тем людям в органах власти, которые работают с душой, ответственно", — подчеркнул Путин.
Президент призвал членов организации "самым активным образом включиться в эту работу".
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