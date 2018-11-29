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МТС с 1 декабря запускает продажу смартфонов "по подписке". Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя компании Алексея Меркутова.
Отмечается, что каждый месяц покупатель будет платить за устройство фиксированную сумму, за 12 месяцев выплачивая половину его стоимости (деньги списываются с мобильного счета), а после этого меняет его на новый гаджет. В зависимости от цены нового устройства стоимость подписки пересчитывается в меньшую или большую сторону.
При этом смартфон можно будет оставить себе — тогда нужно платить за него еще полгода. В итоге пользователь оплачивает не больше 80% стоимости гаджета. 20% станут скидкой со стороны МТС, заявил Меркутов. Также покупатель получит 10%-ный дисконт на мобильную связь МТС.
Подчеркивается, что это не первый такой проект на рынке РФ. В конце сентября Samsung объявил, что собирается предлагать в лизинг свои флагманские модели, которые можно менять на новинки через полгода или год и при желании получать в собственность. В рознице акция Samsung оказалась успешна (особенно в регионах), заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин: таким способом продаются от 70 до 75% Samsung Note 9. Теперь операторы планируют повторить опыт в рознице, полагает он. Это подтверждает представитель Samsung Елена Кручинина. Более половины всех флагманов покупаются по такой схеме, уточнила она.
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