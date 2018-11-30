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Свинопочитание: в каких странах мира больше всего уважают поросят

, ИА "Амител"
Как животное-символ 2019 года воспринимали в прошлом и как к нему относятся в настоящем - читайте в материале Amic.ru

Фото: myplanet-ua.com

Хоть свинья и считается домашним животным, но где-то ее почитают чуть ли не как божество, а где-то яростно отвергают даже упоминание о ней. Пожалуй, самые позитивные эмоции свиньи вызывают у папуасов из Новой Гвинеи. В этой стране сейчас, как и много веков назад, только что родившихся поросят местные жительницы вскармливают собственным молоком, так как это животное здесь приравнивается по статусу к ближайшим родственникам семьи.

У многих народов мира свинья всегда была и продолжает оставаться священным животным. Например, древние египтяне, римляне, китайцы, скандинавы и германские племена приносили в жертву богам именно свиней. Свиное мясо у этих племен разрешалось есть только после совершения священного ритуала или во время религиозных праздников. Археологи находят в древних захоронениях артефакты в виде фигурок свиней из драгоценных камней. У некоторых народов Востока и сейчас фигурки свиней весьма популярны в качестве вырезанных на камне или на дереве амулетов и талисманов.

В Европе и Азии долгое время свинья являлась символом плодородия как самое плодовитое домашнее животное. Известно, что оргазм у свиней может продолжаться до 30 минут, ни одно животное не может побить рекорд такой активной сексуальности. А приплод свиноматок в среднем составляет 10-16 поросят. В таких странах как Украина, Дания, Германия, США, Таиланд и Португалия воздвигнуты памятники свинье. Во многих европейских странах, в том числе и в России, принято изготавливать копилки для денег в виде хрюшек.

Если рассматривать европейские страны, то лидером в почитании свиней окажется Германия. В этой стране существует "Музей восковых свиней", это животное здесь считается символом счастья и удачи наравне с трилистником клевера и лошадиной подковой. Почти на всех рождественских открытках в Германии изображают свинью как символ благополучия и пожелания богатства  в наступающем году. Традиционными подарками для друзей и соседей на Новый год и Рождество в Германии являются марципановые поросята с монетками в зубах или копилки для мелочи "на счастье" в виде свинки. Немцы даже используют такую поговорку, как "Купил свинью", если подразумевают, что человеку крупно повезло.

Традиционными блюдами в Германии на новогоднем столе считаются отварная свиная голова со специями и тушеная свиная ножка с капустным гарниром. Ни один уважающий традиции немец не пойдет праздновать Новый год в ресторан, пока за семейным столом не отведает национальных блюд. В Германии даже существует закон о досуге свиней, который для многих кажется абсурдным. Согласно этому закону, все немецкие свиноводы должны организовывать досуг для маленьких поросят на своей ферме, устраивать им подвижные игры утром и вечером, а также покупать игрушки.

Селекционеры Германии отличились в 2006 году, когда вывели поросенка с оригинальным черно-белым окрасом туловища (цвета национальной сборной по футболу) и преподнесли любимой команде в качестве талисмана на счастливый исход чемпионата мира. Поросенок-талисман помог принести команде третье место и бронзовые медали.

Германские селекционеры прославились также тем, что вывели уникальную породу карликовых свинок – мини-пигов, которыми сейчас очарован весь мир. Более 50 лет проводились эксперименты с вислобрюхой вьетнамской свиньей, которая и стала прародительницей милых карликовых свинок. Сейчас на счету немецких ученых более 20 выведенных пород уникальных миниатюрных хрюшек, рост и вес которых не превышает параметров собаки средней домашней породы. Всего в мире насчитывается более 30 пород мини-пигов.

С появлением в мире мини-пигов отношение к свинье в целом стало гораздо лучше даже в тех странах, где она считалась грязным животным, а это все государства, исповедующие ислам.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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