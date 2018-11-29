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Информацию из соцсетей о пребывании в Майами вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) нужно проверить. Не исключено, что депутат находится в отпуске, считает РИА Новости, ссылаясь на главу думской комиссии по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршбу (ЕР).
"Мы же не знаем, что случилось, по каким делам он туда ездил. Поэтому когда приедет с региональной недели, мы спросим, поинтересуемся… Надо спросить, на основании каких документов он выезжал, в счет ли отпуска выезжал или ездил к своим избирателям", — заявил Аршба, добавив, что за границей также присутствуют избирательные округа.
Ранее в СМИ появились данные, что Лебедев опубликовал в Facebook снимки из Майами. Их прокомментировал глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, напомнив вице-спикеру о региональной неделе. Позднее пост исчез с Facebook-страницы Лебедева.
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