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В Instagram появилась функция для слабовидящих людей

, ИА "Амител"
Альтернативный текст позволит людям "услышать перечень вещей на фото"

Фото: begemot.media

В Instagram появились новые функции, предназначенные для слабовидящих людей. Об этом пишет ТАСС.

"Мы представляем два новых улучшения для того, чтобы облегчить людям с нарушениями зрения пользование Instagram", — цитирует агентство его текст. Отмечается, что изменения включают возможность добавления к снимкам автоматического альтернативного текста.

Данная технология позволяет специальным программам распознавать подобные тексты и с их помощью описывать вслух отображаемые на экране снимки и иные изображения. Эта функция позволит пользователям буквально "услышать перечень вещей, которые могут быть отображены на фото".

Также Instagram представил возможность добавления пользователями своего описательного текста к публикуемым снимкам, который также могут зачитать вслух специальные программы.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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