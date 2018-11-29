Фото: begemot.media
В Instagram появились новые функции, предназначенные для слабовидящих людей. Об этом пишет ТАСС.
"Мы представляем два новых улучшения для того, чтобы облегчить людям с нарушениями зрения пользование Instagram", — цитирует агентство его текст. Отмечается, что изменения включают возможность добавления к снимкам автоматического альтернативного текста.
Данная технология позволяет специальным программам распознавать подобные тексты и с их помощью описывать вслух отображаемые на экране снимки и иные изображения. Эта функция позволит пользователям буквально "услышать перечень вещей, которые могут быть отображены на фото".
Также Instagram представил возможность добавления пользователями своего описательного текста к публикуемым снимкам, который также могут зачитать вслух специальные программы.
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