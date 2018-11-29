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Правоохранители в Италии задержали мужчину, захватившего свыше 20 человек в колледже города Фьюджи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Rai News 24.
Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 29 ноября. Мужчина во Фьюджи, находящемся в 60 километрах к востоку от Рима, захватил в заложники директора института, а затем завел его в кабинет с 20 учащимися.
Сообщается, что полиция смогла нейтрализовать 28-летнего захватчика с помощью перцового спрея. Позднее злоумышленника доставили в местную психиатрическую больницу.
В результате инцидента пострадала одна девушка, ее доставили в больницу с легкими травмами.
Агентство пишет, что нападавший, имя которого пока не называется, не был вооружен.
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