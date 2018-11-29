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В России могут создать мобильное приложение для удостоверения личности гражданина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Максима Акимова.
В ходе сессии по цифровым технологиям на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" глава "Ростелекома" Михаил Осеевский задал Акимову вопрос из зала: "планируется ли выпуск паспорта россиянина и водительских прав в электронном формате?"
"Да, мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека. Мы в течение первой половины 2019 года [разработаем] дизайн-проект новой государственной информационной системы "Мир", информационная архитектура которой будет обслуживать этот новый паспорт", — заявил Акимов.
Он отметил, что кабмин стремится к тому, чтобы новый стандарт был современным и понятным, имел возможность включать идентифицирующие признаки, включая, возможно, биометрию. Цифровой паспорт должен нести в себе все нужные данные, "гармонично существующие в этом документе". "Естественно, данные мед- и соцстрахования, идентификационные данные, разрешительные данные — например, в данном случае, права на управления транспортным средством того или иного вида", — добавил вице-премьер.
"Другой вопрос, боюсь, пока мы это будем делать, само наше представление очень сильно мигрирует. Потому что мы сейчас обсуждаем, а нужно ли вообще стационарное решение, чтобы, условно говоря, носить это в кармане. Потому что мобильность и подключенность настолько быстро меняют мир, что, наверное, нам нужно будет, я полагаю, не один, а несколько форм-факторов, по крайней мере — точно мобильное приложение, которое бы содержало в себе безопасные — подчеркиваю, потому что речь идет об очень чувствительных моментах, — безопасные, надежные, но тем не менее, современные формы предъявления документов", — продолжил Акимов.
По словам вице-премьера, в данный момент в России нельзя предъявить паспорт или водительские права с помощью смартфона. Таким образом, россияне могут идентифицироваться лишь в частных, а не государственных сервисах. "Я имею в виду не портал госуслуг, естественно, есть приложение "Мобильный ПГУ", вы все его прекрасно знаете. Я имею в виду действительно для совершения юридически значимых операций. Я думаю, конечно, это будет возможно", — залкючил он.
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