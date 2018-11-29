Фото: drive2.ru
Неизвестный автомобилист наехал на пешехода в Барнауле и скрылся с места ДТП. Об этом пишет городская ГИБДД.
Уточняется, что инцидент произошел 26 ноября в 17:00 на улице Малахова, в районе дома №15. Неустановленная машина наехала на пешехода, а после этого автомобиль под управлением неустановленного водителя покинул место ДТП.
Уточняется, что полицейские разыскивают машину, предположительно, серебристую Nissan Tiida. За рулем автомобиля находилась девушка.
Всех, кто располагает информацией о ДТП, просят обращаться по телефонам: 393-605, 393-544 либо 391-090, 393-555, или 02.
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