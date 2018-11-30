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Президент США Дональд Трамп заявил об отмене встречи с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом пишет РИА Новости.
Данное решение он принял после ознакомления с докладом по произошедшему в Керченском проливе. Он отметил, что причиной инцидента стал тот факт, что украинские корабли и моряки не вернулись на родину.
Трамп заявил, что с нетерпением ждет содержательного саммита после разрешения ситуации.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не располагает официальной информацией об отмене встречи.
При этом он отметил, что если Штаты подтвердят отказ, то у главы РФ будет пара дополнительных часов для встреч на полях саммита.
В последний раз мировые лидеры смогли недолго побеседовать в начале ноября в Париже в ходе мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.
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