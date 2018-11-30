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Запрет на въезд в Крым для иностранцев введен с четверга, 29 ноября. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на Госпогранслужбу Украины.
Это значит, что границу Крыма со стороны Херсонской области могут пересечь только обладатели гражданства Украины.
Ограничения ввели из-за начала военного положения. Особое внимание уделят "группе риска". Под этой группой в Киеве подразумевают россиян.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко пообещал наложить ограничения на живущих на Украине граждан РФ во время военного положения. При этом он заверил, что права украинцев ограничены не будут.
"Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано",— добавил Порошенко.
Напомним, военное положение ввели на Украине сроком на 30 дней - с 28 ноября по 29 декабря - после инцидента в Керченском проливе. Тогда РФ заявила, что украинские корабли нарушили российскую госграницу. Были задержаны три корабля, позднее суд в Симферополе арестовал на два месяца украинских моряков.
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