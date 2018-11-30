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Глава Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил Минкультуры поддерживать творчество рэперов из РФ грантами. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне, 29 ноября, прошло заседание оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в РФ. Спецпредставитель главы государства по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой призвал деятелей культуры наладить диалог с рэп-исполнителями, поскольку они носители особого языка и популярны среди молодежи. Он считает рэп "заменой стадионной поэзии 50-60-х годов".
Нарышкин, в свою очередь, заявил, что тема рэперства привлекла внимание комитета, и высказал идею о грантовой поддержке "такой современной формы поэтического и музыкального творчества". Гости мероприятия согласились с ним.
Подводя итоги встречи, председатель Российского исторического общества добавил, что соответствующее обращение будет направлено в правительство.
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