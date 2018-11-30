Фото: rosgvard.ru
После обстрела машины Росгвардии в Краснодаре ранены двое сотрудников вневедомственной охраны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на официального представителя ведомства Валерия Грибакина. Он рассказал, что ответным огнем нападавшего убили.
По словам представителя Росгвардии, нападавший подошел к служебной машине с двумя росгвардейцами и открыл огонь через стекло. "Один из сотрудников вышел из машины и ответным огнем уничтожил его", — сказал Грибакин, добавив, что сам правоохранитель получил ранение в руку. Он отметил, что росгвардейцы действовали в соответствии со служебными инструкциями.
Личность нападавшего на данный момент не установлено, пострадавшие правоохранители доставлены в больницу, одного из них прооперировали.
Источник агентства сообщил, что второй сотрудник был ранен в голову по касательной.
Следователи по факту посягательства на жизнь сотрудников Росгвардии возбудили дело.
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