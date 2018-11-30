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Черчесов вошел в топ-4 лучших тренеров сборных в мире

, ИА "Амител"
Лидером стал наставник французской сборной

Фото: eurosport.com

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших наставников национальных сборных по итогам текущего года. Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов расположился на четвертой строчке, пишет "Российская газета".

Рейтинг составлялся на основе опроса футбольных экспертов из 90 стран мира. Больше всего баллов набрал наставник французов, которые стали чемпионами мира, Дидье Дешам — 304 очка. Руководитель серебряных призеров — хорватов - Златко Далич получил 198 баллов, а главный тренер ставших бельгийцев, завоевавших бронзу, Роберто Мартинес - 84.

Черчесов набрал 26 очков, заняв четвертую строчку в рейтинге.

Напомним, российская сборная под его руководством вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, проходивший в РФ. Также команда заняла второе место в группе Лиги наций.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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