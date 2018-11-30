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Трое пятнистых детенышей родились у пары львов в екатеринбургском зоопарке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу учреждения.
В зоопарке рассказали, что для пары львов Эммы и Эрни это четвертый помет, в прошлые годы у них родились уже 12 малышей. В данный момент два маленьких самца и одна самка пятнистые, однако к полугоду они станут похожи по цвету шерсти на родителей.
"Они уже начали ходить, пытаются играть с маминым хвостом, нападать. Но ходят еще очень смешно, как маленькие котята. Они еще полностью зависят от матери, питаются молоком, но по вольеру уже ходят, активно исследуют окружающую среду", – приводит агентство слова источника.
Собеседница агентства рассказала, что в зоопарке отказались от идеи подбирать имена для львят, так как им подыскивают места в других зоопарках страны.
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