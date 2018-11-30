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Избранный грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала "фейк ньюс" данные о том, что на своем посту она планирует взаимодействовать с РФ и сохранять "баланс в отношениях с Европой и Москвой". Об этом пишет РБК, ссылаясь на интервью политика Русской службе Би-би-си.
"Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать [между Европой и Россией] <...> это фейк ньюc", — заявила Зурабишвили, добавив, что она "никогда не говорила о взаимодействии с Россией".
Новый президент Грузии считает, что прийти к сотрудничеству с Москвой местные власти "сегодня не могут". По ее словам, это продлится до тех пор, "пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси". Кроме этого, Зурабишвили отметила и действия Москвы в отношении Украины. О каких именно событиях идет речь, она уточнять не стала.
"Не думаю, что здесь есть баланс", — заключила политик, подчеркнув, что Грузия, по ее мнению, в данном случае "проевропейская" страна. "Мы — Запад, мы — Европа", — добавила она. Зурабишвили пообещала начать диалог с Россией, "если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут [диалог] в какой-то форме". При этом Грузия будет "следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались", — заключила новоизбранная президент.
Зурабишвили победила во втором туре выборов главы государства 28 ноября, набрав свыше 1,1 млн голосов (59,52%).
Комментарии
ничего удивительного, Грузия давно поддерживает линию политики ЕС
очередная перемога во внешней политике известно кого...
"Избрали" иностранного надсмотрщика, грузины давно потеряли свою самостоятельность. Нисколько не обольщалась.