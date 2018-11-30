Фото: topdialog.ru
Утро пятницы, 30 ноября, началось в Барнауле с семибалльных пробок. Об этом гласят данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее загружено движение по Павловскому тракту на участке от пересечения с Малахова до Фурманова, по улице Кутузова, Советской Армии, а также на перекрестках Матросова — Меланжевая и Власихинская — шоссе Ленточный Бор. Скорость движения тут составляет 5-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Попова, Малахова, Георгиева, Павловского тракта, Челюскинцев, Гоголя, Воровского и проспекта Ленина.
Добавим, что в городе произошло пять ДТП: машины столкнулись на проспекте Космонавтов в районе пересечения с проспектом Ленина, на Павловском тракте возле кольцевого перекрестка, на улице Воровского. Также две аварии произошли на шоссе Ленточный бор.
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