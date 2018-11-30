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В США гражданина РФ обвинили в электронном мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на прокурора Скотта Брэди и STL News.
Всего федеральное большое жюри в Питтсбурге предъявило мужчине обвинение по пяти пунктам. Сообщается, что Илья Кульков взломал стационарный компьютер в Питтсбургском национальном гольф-клубе в районе Гибсония (штат Пенсильвания). Киберпреступник сделал это из дома в РФ.
Затем он "начал систематично заниматься интернет-мошенничеством, покупая и экспортируя товары из США в Барнаул", отметили в министерстве. Сообщается, что мужчина действовал в период между 22 января и 2 февраля прошлого года.
По словам Брэди, в Штатах за последний год стали активно расследовать и преследовать киберпреступников как в стране, так и за ее пределами. Он добавил, что использование компьютера — часть повседневной жизни каждого человека, и в прицел властей ради защиты граждан попадет даже край света.
Согласно законодательству, киберпреступнику грозит до 20 лет тюрьмы и/или штраф в размере не более 250 тысяч долларов. Фактический срок или сумма устанавливается в зависимости от тяжести преступления и криминального прошлого подсудимого.
Комментарии
Систематически занимался интернет-мошенничеством аж целых 10 дней - с 22 января по 2 февраля 2018 г.
Барнаул становиться центром угрозы для "самой..., самой..., самой... страны мира!? В чем сила , брат?
Если не смог скрыть следы, то слабый специалист. Просто готовой программой воспользовался.
Его ФСБ уже орденом наградила?