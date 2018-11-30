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Вскоре Украина в одностороннем порядке расторгнет порядка 40 соглашений с РФ. Такое заявление сделал глава украинского МИД Павел Климкин, передает ТАСС.
Министр отметил, что Киев за последнее время уже "убил" 48 международных договоров с Москвой.
"Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений", –– рассказала глава МИД Украины.
По его словам, Киев решил в корне пересмотреть двустороннюю договорно-правовую базу с Москвой и отказаться от всех соглашений, которые были заключены до 2014 года.
По данным агентства, договорная база отношений двух стран насчитывала 375 документов.
В сентябре Украина разорвала Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ, подписанный в 1997 году и предусматривающий стратегическое партнерство двух страх.
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