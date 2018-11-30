Фото: владивосток.онлайн
Запрет на остановку и стоянку транспортных средств в ночное время введут в Барнауле еще на трех участках дорог.
Речь идет о следующих участках улично-дорожной сети краевой столицы:
- улица Шевченко от проспекта Ленина до здания № 73а к3 по проспекту Комсомольскому;
- улица Анатолия от улицы Максима Горького до проспекта Ленина;
- улица Попова от улицы Юрина до улицы Гущина.
Ограничения вводят в целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.
С 19 декабря будут выполняться работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств на указанных участках.
Комментарии
А летом-то хоть отменят? Или как всегда...
А летом-то хоть отменят? Или как всегда...
Приезжий? Или так, что-нибудь написать???