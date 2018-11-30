Фото: news.ngs.ru
Волонтер из Сибири нашел возле своего отеля в Китае котенка в коробке. Для его перевозки в Новосибирск удалось собрать деньги, теперь для кота ищут попутчика из Ханчжоу или Шанхая, пишет "НГС.Новости".
"В августе наш волонтёр был в Китае в командировке. Котёнка в коробке ему подбросили к отелю, где он жил. Так как он любит животных, не смог мимо него пройти. Поспрашивал в отеле, магазине, который рядом, не знают ли они, что это за котёнок. Все развели руками", — цитирует издание слова волонтера Благотворительного фонда "Варежка" Светланы Пальчуновой.
Она рассказала, что привезти котенка в Новосибирск решили, так как в Китае он, вероятно, не выжил бы — его было невозможно пристроить, а службы отлова очень хорошо работают. "В Китае вообще сложные отношения с животными. Кошек держат в клетках, собак держат только маленьких породистых, остальное для них не представляет никакого интереса", — добавила Пальчунова, отметив, что волонтеру удалось найти в фирме, где он работал, юриста, более-менее знающего английский, который заинтересовался проблемой с котом.
В результате котенка чипировали и собрали деньги для его переправки в Новосибирск. Однако волонтёру пришлось возвращаться из командировки, сейчас пушистый питомец остался у знакомых, которые ждут, когда его заберут. Пальчунова отметила, что для переправки котенка удалось собрать около 15 тысяч рублей. Теперь нужно сделать документы, в которых должны быть данные о билетах попутчика. "Нужен человек с билетами. Пока там никто в Новосибирск ехать не собирается, а там уже никто не хочет находиться с котенком", — объяснила волонтер.
Кота назвали Еши, сейчас ему около шести месяцев, он живет в деревушке недалеко от города Ханчжоу. Его могут привезти и в Шанхай. "После приезда будет жить у меня, скорее всего. Мы ему будем сразу искать хозяев, кто-то даже откликнулся и хотел увезти его в Германию", — добавила Пальчунова.
Комментарии
Одна из причин, почему мы с китайцами не братья навек в том, что китайцы жрут всё, что шевелится, в том числе и собак и кошек. Власти КНР, понимая, что это запредельный пипец, с этим борются, но с небольшим успехом...
Повезло котенку.