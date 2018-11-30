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Барнаульских автомобилистов просят быть внимательнее из-за непогоды

, ИА "Амител"
Городская ГИБДД убедительно просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения

Фото: 99px.ru

Барнаульская ГИБДД обращается к участникам дорожного движения и призывает их быть предельно осторожными в условиях непогоды.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями в виде мокрого снега, гололедными явлениями Госавтоинспекция города Барнаула призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах", — говорится в обращении.

Автомобилистов просят воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения прочих маневров, не убедившись в их безопасности.

Также владельцев транспортных средств просят не забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами.

"С наступлением зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки снижают видимость на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на верхней одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", — добавляют в ГИБДД.

Напомним, 30 ноября в регионе действует штормовое предупреждение.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.11.2018 10:07
- гость -

а боковой интервал соблюдать не получиться,спасибо дорожным службам и лично мэру

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30.11.2018 10:09
Жоржик

Все получится, если мозги иметь...

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