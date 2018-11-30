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Российские дипломаты посетили летчика Ярошенко в тюрьме США

, ИА "Амител"
Заключенный назвал свое состояние удовлетворительным

Фото: svopi.ru

Дипломаты из РФ посетили летчика Константина Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Facebook-страницу генконсульства РФ в Нью-Йорке.

В заявлении говорится, что визит состоялся "в связи с информацией об ухудшении состояния здоровья" Ярошенко. "Россиянин оценил свое самочувствие как удовлетворительное", — рассказали в дипмиссии, отметив, что он опять пожаловался на стоматолога тюремной больницы: он не может лечить и протезировать больные зубы, поэтому их предлагается удалить.

Также в генконсульстве сообщили о наличии и других жалоб медицинского характера. Дипломаты отметили, что "многочисленные просьбы Ярошенко о проведении лечения в других медучреждениях, к сожалению, пока не были удовлетворены".

В заявлении говорится, что после неоднократных обращений генконсульства к руководству тюрьмы "был решен вопрос о переводе Ярошенко с верхнего места двухъярусной кровати на нижнее".

"Держим ситуацию на контроле, продолжим оказывать россиянину всю необходимую консульскую помощь", — добавили в дипмиссии.

Ранее в этом месяце супруга летчика Ярошенко Виктория сообщила, что россиянин просит администрацию пенитенциарного заведения оказать медпомощь в связи с зубной болью. Она заявила, что ее муж из-за зубной боли также испытывает проблемы с желудком, поскольку не может нормально есть.

Ярошенко осудили в Штатах 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает арест провокацией, а дело — сфабрикованным. В Либерии действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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