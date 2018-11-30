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Выбираем планировку: почему 41 квадрат оказывается просторнее, чем 56

, ИА "Амител"
Практические советы, позволяющие рационально использовать пространство в квартире

Иногда в квартире площадью 56 квадратов можно разместить меньше мебели и функциональных зон, чем на 41. Почему это происходит, как найти действительно вместительную квартиру и не переплачивать за лишние квадраты, что такое "добавленная стоимость" квадратного метра, разбираемся с порталом Amic.ru.

Шаг 1. Проверьте планировку

Выбирая квартиру, внимательно изучите планировку. И главное, представьте, как вы будете в ней жить. Обратите внимание на следующие важные моменты:

  • Не находится ли "грязная зона", где вы снимаете обувь, на пути из комнаты в комнату или санузел?
  • Есть ли выделенное место для хранения — гардеробная? Достаточно ли в квартире места для хранения вещей и домашней утвари?
  • Какая площадь приходится на бесполезные коридоры, которые только съедают квадратные метры? Нет ли ненужных выступов или ниш? Помните, что вы платите деньги за каждый "квадрат"!
  • Есть ли место для того, чтобы собраться компанией, не используя приватные зоны? Это кухня, гостиная или совмещённый вариант? А хватит ли там места, например, для 6-8 человек? Предусмотрен ли гостевой санузел?

Возьмём для примера квартиру в 41 квадратный метр в ЖК "Новый квартал" от строительной компании "Мой дом".

Мы видим, что "грязная зона" не лежит на транзитных путях, место для верхней одежды предусмотрено не одно, а каждый квадратный метр используется максимально эффективно. Для сбора гостей, семейных посиделок предусмотрена большая кухня-гостиная, в которой при этом место для готовки расположено обособленно. Таким образом, это пример оптимального зонирования и использования полезного пространства.

Шаг 2. Войдёт ли мебель и сантехника?

Зачастую некоторые застройщики проектируют квартиры, не заботясь о том, могут ли там разместиться типовых размеров предметы мебели или сантехника в санузлах. В таком случае обращать внимание на это стоит вам самим.

  • Войдёт ли в ванную комнату стандартная и удобная ванна размером 1,7 метра? Очень часто застройщики предусматривают меньший размер ванны, но ведь удобство прежде всего!
  • Можно ли разместить в ванной стиральную машину стандартного размера? А другие предметы? Точно ли указаны параметры на визуализации?
  • Хватает ли места в спальне для большой двуспальной кровати шириной 1,8 метра и длиной 2 метра? Остаётся ли при этом место для прохода и тумбочек вокруг кровати?

Прежде чем сделать выбор, запросите у застройщика точные размеры всех помещений и попробуйте расставить всю необходимую мебель, сантехнику и оборудование. Это позволит понять, будет ли вам удобно жить в этой обстановке. Сравнивая разные планировки, вы удивитесь тому, что в квартире меньшей площади удастся разместить больше мебели, чем в квартире большей площади, мало того, размещенная там мебель будет расположена более удобно. К сожалению, еще немногие понимают, что не настолько важна площадь комнаты, насколько пропорции ее сторон, расположение оконных и дверных проемов, ориентация комнат на плане квартиры.

Современные застройщики при разработке планировок используют принципиально иной подход. Архитекторы сначала разрабатывают технический дизайн-проект квартиры: моделируют комфортную среду для жизни семьи, зонируют пространство, расставляют мебель, сантехнику, бытовую технику и электронику. После этого наносят на проект стены, дверные проемы, электрические розетки и выключатели.  Это нужно, чтобы максимум площади квартиры использовался по назначению. Такие застройщики практически всегда предлагают покупателю готовый дизайн-проект квартиры.

В ЖК "Новый квартал" все планировки разрабатываются именно таким образом, по европейским стандартам, с учётом наиболее популярных размеров мебели, сантехники.

Шаг 3. Можно ли задействовать другие пространства?

Если в квартире есть лоджия, стоит проверить, можно ли сделать её жилым пространством. Можно ли там разместить, например, спальное место, кабинет, лаунж-зону с кальяном или другое полезное пространство? Есть ли возможность объединить лоджию с комнатой?

Часто застройщики рассматривают лоджию исключительно как место "для вредных привычек" или складирования хлама. Они не утеплены, имеют маленькие размеры, из-за чего там действительно можно только недолго постоять.

В барнаульском ЖК "Новый квартал" все лоджии утеплены. Фактически это отдельная комната, что особенно полезно и приятно для маленьких квартир-студий, где ценен каждый квадратный метр. Кроме того, эти лоджии достаточно большие, и там без проблем можно разместить не только письменный стол, но и спальное место.

Шаг 4. Проверьте "добавленную стоимость" квадрата

Наверняка вы, узнав цену всей квартиры, высчитываете стоимость одного квадратного метра и сравниваете с вариантами в других жилых комплексах. Это абсолютно правильно. Но нужно иметь в виду один важный момент, который часто упускается из виду.

Вы покупаете квартиру в жилом КОМПЛЕКСЕ. Это значит, что он включает в себя не только квартиру, но и двор, внутреннее пространство, детские и спортивные площадки, парковку, места общего пользования. Поэтому не спешите радоваться слишком низкой цене квадрата. Может быть, вам негде будет гулять, вы не сможете отпустить ребёнка поиграть во двор, негде будет поставить машину, подъезд окажется мрачным и депрессивным, а лифт шумным, медленным и недолговечным.

В стоимости квадрата учитывайте среду для жизни. В ЖК "Новый квартал", например, предусмотрены современные и стильные лифты, закрытое безопасное внутреннее пространство, двор в стиле европейского жилого комплекса, многоярусная парковка и другие удобства.  Помните, что это всё — тоже к вашим услугам.

Опытные менеджеры компании “Мой дом” абсолютно бесплатно и честно помогут вам сделать выбор — от вас требуется лишь оставить заявку и выслать планировки тех вариантов квартир, которые вы рассматриваете. В ответ вы получите развернутую консультацию с указанием всех плюсов и минусов каждого из вариантов. Даже если вы в итоге выберете квартиру не в ЖК “Новый квартал”, мы будем рады тому, что помогли вам выбрать квартиру своей мечты. Удачного новоселья!

ЖК "Новый квартал"
г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте
Телефон отдела продаж: 533-991

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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