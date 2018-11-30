Фото: youtube.com
Кофемашина с голосовым управлением появилась в Технопарке новосибирского Академгородка. Об этом пишут "Вести Новосибирск".
Отмечается, что идею подал глава Сбербанка Герман Греф в ходе своего визита в бизнес-инкубатор. Он познакомился с одной из компаний-резидентов, которая занимается производством электрических ростеров и кофемашин.
Грефу понравился аппарат для варки кофе, однако он предложил добавить в него голосовой модуль управления. В результате компания внедрила в кофемашину адаптер для распознавания голосовых команд.
Позднее в сети появилась демонстрация работы аппарата.
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