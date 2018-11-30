Фото: heraldscotland.com
Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов. Она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, пишет РИА Новости, ссылаясь на английский аукционный дом Christie's.
"Односолодовый Macallan 60-летней выдержки 1926 года в уникальной бутылке, расписанной [ирландским художником] Майклом Диллоном, достигла цены в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (порядка 1,529 млн долларов США)", — говорится в Twitter-аккаунте аукционного дома, добавляется, что был установлен мировой рекорд аукциона для бутылки виски.
В Christie's сообщают, что виски был разлит по бутылкам в 1986 году. Из 40 бутылок, которые были выпущены Macallan в то время, лишь одна из них была расписана Диллоном. Художник нарисовал исторический дом семьи Макаллан, построенный в 1700 году. Бутылка хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе, в котором также находится письмо от Macallan.
В 2007 году 60-летний виски того же бренда продали на аукционе за 75 тысяч долларов. То, как высоко возросла стоимость бутылки виски, показывает высокую прочность рынка данного напитка и то, насколько популярным для коллекционирования он стал, уверен директор по продажам вина Christie's Тим Триптри.
Комментарии
Как то не всё прозрачно ... пить или смотреть на сей предмет? Или то просто индикатор - кто не может позволить себе такое - ... (не люди).