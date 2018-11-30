Фото: heraldscotland.com
Бутылку шотландского виски Macallan продали на аукционе в Лондоне за более чем 1,5 миллиона долларов. Она стала самой дорогой бутылкой виски в мире, пишет РИА Новости, ссылаясь на английский аукционный дом Christie's.
"Односолодовый Macallan 60-летней выдержки 1926 года в уникальной бутылке, расписанной [ирландским художником] Майклом Диллоном, достигла цены в 1,2 миллиона фунтов стерлингов (порядка 1,529 млн долларов США)", — говорится в Twitter-аккаунте аукционного дома, добавляется, что был установлен мировой рекорд аукциона для бутылки виски.
В Christie's сообщают, что виски был разлит по бутылкам в 1986 году. Из 40 бутылок, которые были выпущены Macallan в то время, лишь одна из них была расписана Диллоном. Художник нарисовал исторический дом семьи Макаллан, построенный в 1700 году. Бутылка хранится в уникальном подарочном деревянном кейсе, в котором также находится письмо от Macallan.
В 2007 году 60-летний виски того же бренда продали на аукционе за 75 тысяч долларов. То, как высоко возросла стоимость бутылки виски, показывает высокую прочность рынка данного напитка и то, насколько популярным для коллекционирования он стал, уверен директор по продажам вина Christie's Тим Триптри.
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